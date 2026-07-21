Guido Martinetti, cofondatore di Grom, ha dichiarato di aver provocato la morte di un uomo in un incidente stradale nel 2012. Ricorda di aver incontrato la figlia della vittima, che gli ha rivolto parole di perdono. Martinetti ha anche raccontato di un incontro con un ex premier, avvenuto a Arcore, durante il quale gli è stata fatta una proposta e gli è stato dato un giorno per decidere.

Dal dramma dell’incidente stradale del 2012 in cui morì un pensionato — e dal successivo incontro con la figlia della vittima che gli disse “non sono qui per piangere sul passato, ma per sorridere al futuro” — al rapporto irrisolto con un padre che “non mi fa neanche gli auguri per il compleanno”, fino al “ no” a Silvio Berlusconi che ad Arcore gli offrì una candidatura in politica. Guido Martinetti, 51 anni, cofondatore del marchio Grom e oggi enologo con la tenuta Mura Mura e socio di Charles Leclerc per i gelati Lec, ripercorre la propria vita in un’intervista al Corriere della Sera, mettendo in fila i successi aziendali, le tragedie personali e la scelta di rifiutare la politica per concentrarsi sul desiderio di diventare padre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Ho provocato la morte di un uomo con l’auto, incontrare sua figlia è stata una fortuna incredibile. Ricordo la cena ad Arcore con Berlusconi, mi fece una proposta e mi diede una notte per pensarci”: parla Guido Martinetti, cofondatore di Grom

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