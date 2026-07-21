Harry e Meghan pensano al ritorno nel Regno Unito | il sogno americano perde smalto

Harry e Meghan stanno considerando un ritorno nel Regno Unito, dopo aver lasciato ufficialmente i loro ruoli reali. La coppia, arrivata negli Stati Uniti per allontanarsi dagli impegni ufficiali e dal protocollo di corte, avrebbe ora in mente di tornare nel paese d’origine. La decisione sarebbe stata presa dopo un periodo di riflessione, mentre il loro progetto di vita americana sembra aver perso slancio. Non ci sono conferme ufficiali su questa scelta.

Partiti per conquistare l’America e liberarsi dal cerimoniale di corte, Harry e Meghan starebbero ora valutando un ritorno nel Regno Unito. L’indiscrezione, rilanciata dalla stampa britannica dopo la visita familiare del 10 luglio, nasce dall’incontro privato con Re Carlo III e la Regina Camilla a Highgrove: nessuna fotografia, nessun resoconto, soltanto il silenzio concordato con Buckingham Palace. Proprio quella discrezione, merce rara nella storia recente dei Sussex, avrebbe riaperto un canale con la Corona. Ritorno alle origini. Il viaggio ha segnato la prima visita in Gran Bretagna dell’intero nucleo familiare dopo anni. Harry è rimasto nel Paese per oltre cinque giorni, tra appuntamenti pubblici e incontri privati; Meghan, Archie e Lilibet sono arrivati più tardi e non hanno partecipato a eventi ufficiali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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Harry e Meghan celebrano il loro ottavo anniversario di nozze

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