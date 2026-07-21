Harlan Coben inarrestabile su Netflix | svelato il cast della nuova serie Myron Bolitar
Su Netflix è stata annunciata la nuova serie “Myron Bolitar”, basata sui romanzi di Harlan Coben. Il cast include attori noti e si stanno girando le prime scene. La produzione si svolge in diverse location e le riprese sono iniziate da poco. La serie dovrebbe essere disponibile nei prossimi mesi, secondo le comunicazioni ufficiali della piattaforma. Non sono stati ancora diffusi dettagli sulla data di uscita.
Pensateci un attimo: quante facce può avere una sola storia? E quando un romanzo amato da milioni di lettori si trasforma in serie TV, possiamo davvero fidarci di ciò che vediamo? “Myron Bolitar” sta per debuttare su Netflix con un nuovo cast stellare, ma dietro l’apparenza c’è un enigma che ancora resiste: chi sono – non solo letteralmente, ma nella sostanza più profonda – i veri volti dietro Myron e i suoi alleati? Mettetevi comodi: una saga, molteplici identità. L’universo creato da Harlan Coben è già noto agli appassionati del mistero in streaming. Dopo aver regalato a Netflix una scia di successi, ora tocca a Myron Bolitar varcare la soglia dello schermo, forte di una storia composta, sulla carta, da dodici romanzi e atterrata nell’immaginario pop come una delle più amate dell’autore americano. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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