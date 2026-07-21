Harlan Coben inarrestabile su Netflix | svelato il cast della nuova serie Myron Bolitar

Notizia in breve

Su Netflix è stata annunciata la nuova serie “Myron Bolitar”, basata sui romanzi di Harlan Coben. Il cast include attori noti e si stanno girando le prime scene. La produzione si svolge in diverse location e le riprese sono iniziate da poco. La serie dovrebbe essere disponibile nei prossimi mesi, secondo le comunicazioni ufficiali della piattaforma. Non sono stati ancora diffusi dettagli sulla data di uscita.