Dopo l’addio di una giudice al programma di Rai 1, si è aperta una discussione sulla sua sostituzione. La decisione di lasciare il ruolo è stata motivata da un nuovo impegno in un altro show televisivo. La notizia ha generato speculazioni sui possibili candidati al suo posto, senza che siano stati annunciati nomi ufficiali. La vicenda ha coinvolto anche altre figure del settore, creando un confronto tra alcune personalità televisive.

L’addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle ha aperto uno scenario completamente nuovo all’interno del programma di Rai 1. La sua uscita dal tavolo della giuria, legata al nuovo impegno alla guida de L’Isola dei Famosi, ha scatenato una vera corsa al nome del possibile sostituto. Tra indiscrezioni, ipotesi e candidature più o meno sorprendenti, l’attenzione si è concentrata soprattutto su due volti molto noti della televisione italiana: Barbara D’Urso e Simona Ventura. Entrambe sarebbero infatti considerate in prima fila per occupare la poltrona lasciata libera dalla giornalista, dando vita a un curioso intreccio che coinvolgerebbe indirettamente anche Milly Carlucci, chiamata a scegliere il nuovo equilibrio della sua trasmissione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Guerra tra Simona Ventura e Barbara D’Urso per colpa di… Milly Carlucci! Ecco il motivo e cosa c’è dietro

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Milly Carlucci preme per Barbara D’Urso a Ballando, cosa blocca la trattativa: “Clima teso”Il debutto dei palinsesti Rai per il 2026-2027 si svolge oggi ad Ancona, con un’atmosfera molto tesa.

Argomenti più discussi: In tv sparisco. Grazie a Dio ho fatto tutto quello che potevo fare, non ho bisogno di avere continue conferme. Rai non è Telemeloni, ogni volta diventa Telequi o Telelà: parla Simona Ventura; Simona Ventura: Ogni tanto sparisco dalla tv, ma non ho rimpianti. Mara Venier a Domenica In? Ecco cosa penso; Simona Ventura commenta la sua scomparsa dai palinsesti tv: Non ho rimpianti; Barbara D'Urso o Simona Ventura a Ballando con le Stelle dopo Selvaggia Lucarelli: resta Zazzaroni, no Panatta.

Si chiama Nessy Guerra, ha ventisei anni, è di Sanremo. Qualche anno fa si trasferisce in Egitto, a Hurghada, per amore di Tamer Hamouda, italo-egiziano. Si sposano, anche perché in Egitto senza quel matrimonio lei non avrebbe potuto nemmeno trasferirsi x.com