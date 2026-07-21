Guardiola sta negoziando con l’Italia e considera un rapido ritorno alla gestione del calcio

Pep Guardiola sta trattando con l’Italia per tornare a allenare, secondo fonti locali. Il tecnico catalano, attualmente senza squadra, avrebbe avviato colloqui per assumere la guida di una nazionale o club italiano. La trattativa sarebbe in fase avanzata, anche se nessuna ufficialità è stata ancora annunciata. Guardiola avrebbe espresso interesse a un rapido ritorno sulla panchina nel calcio italiano.

2026-07-20 16:04:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Pep Guardiola ha tenuto trattative per diventare il nuovo allenatore dell’Italia, secondo quanto riferito nel paese. Sky Italia afferma che il direttore tecnico della Federcalcio italiana (FIGC) Paolo Maldini e il consigliere Leonardo hanno trascorso il fine settimana a Barcellona cercando di convincere Guardiola a tornare rapidamente al lavoro dopo aver lasciato il Manchester City. Il catalano ha lasciato l’Etihad alla fine della scorsa stagione, dopo 10 anni ricchi di trofei in cui ha guidato il club a sei titoli di Premier League e alla Champions League del 2023. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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GUARDIOLA CT DELLITALIA: CHE SUCCEDE

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