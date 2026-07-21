Le graduatorie GPS 2026 sono state pubblicate. Dopo la scadenza delle domande il 16 marzo, gli uffici territoriali hanno iniziato la valutazione delle richieste. Le scuole polo supportano il processo per gestire il grande numero di candidati e garantire l'equità nella attribuzione dei punteggi. La pubblicazione aggiornata è stata comunicata al 21 luglio.

Conclusa la fase di presentazione delle istanze lo scorso 16 marzo, le graduatorie GPS 2026 entrano nel vivo. Gli uffici territoriali avviano ora la valutazione domande avvalendosi del supporto operativo fornito dalle scuole polo per gestire efficacemente l'elevato flusso di candidati e assicurare l'imparzialità del punteggio.Il ruolo delle scuole polo nella valutazione domandeIn conformità con l'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, gli uffici scolastici provinciali hanno la facoltà di affidare l'analisi delle istanze a determinati istituti scolastici, definiti scuole polo. Questa procedura è finalizzata a prevenire disparità di giudizio e a rispettare le tempistiche di pubblicazione, specialmente per le classi di concorso che hanno registrato un numero critico di partecipanti. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Graduatorie GPS 2026: ecco la pubblicazione dei nuovi elenchi [Aggiornato al 21 Luglio]

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Graduatorie GPS 2026: chi entra, chi rischia l'esclusione e quando escono

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