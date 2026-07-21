Il Milan ha pagato oltre 70 milioni di euro per l'acquisto di Gonçalo Ramos dal PSG, rendendolo il trasferimento più costoso del club in questa sessione di mercato. Il giocatore portoghese rappresenta il colpo principale del mercato di Serie A per il club. La cifra investita supera di gran lunga altri acquisti recenti, tra cui quelli di Summerville e altri calciatori. La operazione ha attirato attenzione per il suo valore economico rispetto ad altre trattative di mercato.

Gonçalo Ramos al Milan resta, al momento, il colpo più importante del mercato di Serie A: più di 70 milioni spesi dal club rossonero per il cartellino della prima punta portoghese, strappata al PSG. Cifra elevata e assoluto record per il Milan. Una trattativa che ha fatto parlare molto, proprio a causa dell'investimento alto da parte del Diavolo. Sicuramente il prezzo non può essere ritenuto basso, ma è davvero così alto? Andiamo a vedere cosa sta succedendo in questi giorni nel mercato europeo. promowebapp I parametri del mercato inglese ed europeo a confronto. Come riportato dal giornalista Ben Jacobs su X, la richiesta del Chelsea per l'attaccante Nico Jackson è di 65 milioni di sterline, al cambio 76,4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Gonçalo Ramos pagato troppo? Guardate il mercato: 'follia' Summerville e non solo. Per il Milan è un colpo

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