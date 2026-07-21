Nel corso degli anni Novanta, un incidente automobilistico si è verificato sulle sponde dell’Adige. In quella occasione, alcuni amici d’infanzia si sono recati in banca per ritirare i loro risparmi, contribuendo a salvare una persona coinvolta. Queste testimonianze sono state riportate da un attore noto, che ha sottolineato come il supporto più concreto sia arrivato dagli amici di sempre, in contrasto con l’indifferenza percepita nell’ambiente cinematografico. L’attore ha anche menzionato la sua abitudine di indossare sempre una camicia bianca.

Il grave incidente automobilistico sulle sponde dell’Adige negli anni Novanta, la solidarietà concreta degli amici d’infanzia contrapposta alla superficialità dell’ambiente cinematografico e la scaramanzia irrinunciabile della camicia bianca d’ordinanza. A 75 anni compiuti a fine giugno, Jerry Calà — all’anagrafe Calogero Alessandro Augusto Calà — traccia un bilancio della propria vita e della sua cinquantennale carriera in un’intervista rilasciata a Il Secolo XIX, svelando aneddoti personali, periodi di crisi e i retroscena di un successo che continua a riempire i locali di tutta Italia. Tra i passaggi più intensi dell’intervista figurano il ricordo dell’incidente stradale vissuto sull’Adige negli anni Novanta e il difficile periodo di risalita che ne è seguito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Gli amici veri che sono andati in banca a ritirare i loro risparmi mi hanno salvato, mica quelli del cinema”: le cofessioni di Jerry Calà

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