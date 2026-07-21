Giro di vite contro la microcriminalità | in arrivo 30 telecamere

Sono in arrivo trentatre telecamere di ultima generazione, dotate di tecnologia per la lettura targhe, destinate a controllare diverse zone della città. L’investimento totale supera i 115 mila euro, destinati a rafforzare la sorveglianza e contrastare microcriminalità e infrazioni. Le nuove telecamere verranno installate in punti strategici, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e monitorare più efficacemente il territorio.

Giro di vite contro microcriminalità e infrazioni: in arrivo 30 nuove telecamere di ultima generazione, occhi elettronici per la lettura targhe e un investimento da oltre 115 mila euro per blindare il territorio. Una vera e propria barriera tecnologica per blindare il territorio e garantire sonni tranquilli ai cittadini. Il Comune di Vigarano Mainarda compie un passo decisivo sul fronte della sicurezza urbana, dando il via libera ufficiale a un massiccio piano di ampliamento del sistema di videosorveglianza intercomunale. Attraverso la determinazione numero 323 del 9 luglio 2026, firmata dal comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale dell’Alto Ferrarese, Stefano Ansaloni, l’amministrazione ha formalizzato l’affidamento dei lavori per il potenziamento dei presidi di controllo sul territorio comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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