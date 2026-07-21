Giornata del self-care | prendersi cura della bocca primo passo per star bene

Da iltempo.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si parla di self-care, con un focus particolare sulla cura della bocca. È stato sottolineato come adottare abitudini quotidiane possa aiutare a mantenere il benessere nel tempo. La giornata dedicata al self-care invita a prendersi cura di sé costantemente, piuttosto che intervenire solo quando si presenta un problema di salute.

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Roma, 21 lug. (Adnkronos Salute) - Adottare comportamenti quotidiani che contribuiscano a preservare il benessere nel tempo e non prendersi cura di sé solo quando emerge un problema di salute. È questo il significato più attuale del self-care: un approccio sempre più orientato alla prevenzione, alla consapevolezza e alla responsabilizzazione individuale. In occasione della Giornata mondiale del Self-Care (24 luglio), Haleon rinnova il proprio impegno nel promuovere la cultura della prevenzione e dell'educazione sanitaria, contribuendo a promuovere una maggiore consapevolezza del ruolo della salute orale quale parte integrante del benessere complessivo delle persone. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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