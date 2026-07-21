Quattordici lavoratori tunisini hanno iniziato un’esperienza presso Trenitalia, parte del Gruppo Fs Italiane, dopo aver completato un percorso di formazione professionale in Tunisia. L’iniziativa fa parte del Piano Mattei e rappresenta la prima fase di un progetto di inserimento lavorativo in Italia. I dipendenti sono stati selezionati attraverso un percorso di formazione in loco prima dell’ingresso nel settore ferroviario italiano.

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Quattordici persone provenienti dalla Tunisia iniziano la propria esperienza lavorativa in Trenitalia (Gruppo Fs Italiane) dopo aver completato un percorso di formazione professionale realizzato nel Paese nordafricano. È uno dei primi risultati dei progetti sviluppati dal Gruppo Fs nell'ambito del Piano Mattei, presentati questa mattina nel corso della cerimonia “Benvenuti in Italia – Piano Mattei Tunisia”, ospitata nella sede FS di Villa Patrizi a Roma. L'iniziativa è stata anche l'occasione per dare il benvenuto ai nuovi lavoratori e alle nuove lavoratrici e per condividere le testimonianze di alcuni dei partecipanti al progetto e dei tutor aziendali che ne hanno accompagnato il percorso di formazione e inserimento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Fs, al via esperienza in Italia di 14 lavoratori tunisini nell'ambito del Piano Mattei

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