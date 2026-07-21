Frosinone-Juventus | analisi tattica dell’esordio in A

Notizia in breve

Il Frosinone ha aperto la sua stagione in Serie A con un’amichevole tra la squadra principale e la formazione di riserva. L'incontro ha servito a valutare i nuovi acquisti e a far esperienza ai giovani giocatori, che hanno partecipato in un contesto di confronto diretto. La partita si è svolta in modo regolare, senza particolari eventi di rilievo o incidenti.