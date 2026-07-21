Francesca fugge da Temptation Island di notte poi si ferma e piange sulla spiaggia | Voglio riprendermi Danilo

Da fanpage.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la notte, una partecipante ha lasciato il villaggio del programma televisivo, dirigendosi verso la spiaggia. Successivamente, si è fermata e ha pianto, esprimendo il desiderio di riavere il partner.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una fuga da Temptation Island che, però, non è mai arrivata fino in fondo: Francesca Coppola è scappata dal villaggio delle fidanzate nel cuore della notte, salvo poi ripensarci e fermarsi sulla spiaggia, dove è scoppiata in lacrime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Alessandra e Rosario Temptation Island, colpo di scena: parla la famiglia

Video Alessandra e Rosario Temptation Island, colpo di scena: parla la famiglia

Notizie e thread social correlati

Chi sono Francesca e Danilo: tutto sulla coppia di Temptation Island 2026Tra le coppie della nuova edizione di “Temptation Island” 2026 ci sono Francesca e Danilo.

Leggi anche: Francesca e Danilo sono la seconda coppia di Temptation Island 2026

Temi più discussi: Francesca fugge da Temptation Island di notte, poi si ferma e piange sulla spiaggia: Voglio riprendermi Danilo; Temptation Island, pagelle: Gabriele ancora da solo sul tronco (3), Andrea burroso e geloso (4); Andrea e il colpo di scena a Temptation Island: si riscopre innamorato di Iris dopo averne parlato malissimo; Temptation Island, pagelle: dite a Soraya che non è Charlize Theron (2), Danilo Pulcino Pio (7), Andrea da bidone dell'umido (0).

temptation island di francesca fugge da temptationFrancesca fugge da Temptation Island di notte, poi si ferma e piange sulla spiaggia: Voglio riprendermi DaniloUna fuga da Temptation Island che, però, non è mai arrivata fino in fondo: Francesca Coppola è scappata dal villaggio delle fidanzate nel cuore della ... fanpage.it

temptation island di francesca fugge da temptationTemptation Island 20 luglio, la pietosa fuga da record di Francesca e la finta corsa di Andrea. Giovanni: Ma ti ha detto di no?. Il bacio ai piedi di SorayaI principali momenti che hanno caratterizzato la quinta puntata del docu-reality condotto su Canale 5 da Flippo Bisciglia ... quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web