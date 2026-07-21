Durante la notte, una partecipante ha lasciato il villaggio del programma televisivo, dirigendosi verso la spiaggia. Successivamente, si è fermata e ha pianto, esprimendo il desiderio di riavere il partner.

Una fuga da Temptation Island che, però, non è mai arrivata fino in fondo: Francesca Coppola è scappata dal villaggio delle fidanzate nel cuore della notte, salvo poi ripensarci e fermarsi sulla spiaggia, dove è scoppiata in lacrime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Alessandra e Rosario Temptation Island, colpo di scena: parla la famiglia

Notizie e thread social correlati

Chi sono Francesca e Danilo: tutto sulla coppia di Temptation Island 2026Tra le coppie della nuova edizione di “Temptation Island” 2026 ci sono Francesca e Danilo.

Leggi anche: Francesca e Danilo sono la seconda coppia di Temptation Island 2026

Temi più discussi: Francesca fugge da Temptation Island di notte, poi si ferma e piange sulla spiaggia: Voglio riprendermi Danilo; Temptation Island, pagelle: Gabriele ancora da solo sul tronco (3), Andrea burroso e geloso (4); Andrea e il colpo di scena a Temptation Island: si riscopre innamorato di Iris dopo averne parlato malissimo; Temptation Island, pagelle: dite a Soraya che non è Charlize Theron (2), Danilo Pulcino Pio (7), Andrea da bidone dell'umido (0).

Francesca fugge da Temptation Island di notte, poi si ferma e piange sulla spiaggia: Voglio riprendermi DaniloUna fuga da Temptation Island che, però, non è mai arrivata fino in fondo: Francesca Coppola è scappata dal villaggio delle fidanzate nel cuore della ... fanpage.it

Temptation Island 20 luglio, la pietosa fuga da record di Francesca e la finta corsa di Andrea. Giovanni: Ma ti ha detto di no?. Il bacio ai piedi di SorayaI principali momenti che hanno caratterizzato la quinta puntata del docu-reality condotto su Canale 5 da Flippo Bisciglia ... quotidiano.net