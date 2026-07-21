Durante un evento a Minori, una domanda sulla maternità non realizzata ha scatenato una polemica tra Francesca Fagnani e altri presenti. La conduttrice, intervistata da Gigi Marzullo, ha ricevuto una domanda riguardante la sua esperienza personale, che ha suscitato reazioni contrastanti. In seguito, è intervenuta una collega, che ha commentato l’accaduto. La discussione si è sviluppata nel contesto degli Appuntamenti d’Estate 2026, senza ulteriori sviluppi legali o ufficiali.

L’incontro tra Francesca Fagnani e Gigi Marzullo a Minori, legato agli Appuntamenti d’Estate 2026, è finito in polemica per una domanda tutt’altro che leggera, quella sulla maternità mancata della conduttrice. Il tema, da sempre ritenuto estremamente personale, ha inevitabilmente trasformato la chiacchierata in un botta e risposta divenuto virale, con interventi e riflessioni da parte della stampa e di altri personaggi dello spettacolo e del giornalismo, come Myrta Merlino. Francesca Fagnani, la domanda sulla maternità “da non fare”. La conduttrice di Belve si trovava a Minori per presentare Mala, la sua inchiesta sulla criminalità romana. Ma a un certo punto l’intervista si è spostata dal lavoro al lato privato, precisamente quando Gigi Marzullo ha chiesto a Francesca Fagnani se non avesse avuto figli per scelta o per ragioni mediche. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Francesca Fagnani, la polemica per la domanda sulla maternità. Interviene Myrta Merlino

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Argomenti più discussi: Francesca Fagnani è andata a Minori per parlare di mafia, Gigi Marzullo le ha chiesto perché non ha figli; Francesca Fagnani, la polemica per la domanda sulla maternità. Interviene Myrta Merlino; Se il re delle domande non sa più cosa chiedere; Chi l’ha visto: Francesca Fagnani tra i nomi per sostituire Federica Sciarelli.

Una polemica senza senso. Fagnani ha posto domande profondamente intime ai suoi intervistati, nel corso degli anni. Molto più intime di questa. Guarda tu se me tocca prende le difese di Marzullo x.com

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