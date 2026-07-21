Francesca Fagnani la polemica per la domanda sulla maternità Interviene Myrta Merlino

Da dilei.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un evento a Minori, una domanda sulla maternità non realizzata ha scatenato una polemica tra Francesca Fagnani e altri presenti. La conduttrice, intervistata da Gigi Marzullo, ha ricevuto una domanda riguardante la sua esperienza personale, che ha suscitato reazioni contrastanti. In seguito, è intervenuta una collega, che ha commentato l’accaduto. La discussione si è sviluppata nel contesto degli Appuntamenti d’Estate 2026, senza ulteriori sviluppi legali o ufficiali.

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L’incontro tra Francesca Fagnani e Gigi Marzullo a Minori, legato agli Appuntamenti d’Estate 2026, è finito in polemica per una domanda tutt’altro che leggera, quella sulla maternità mancata della conduttrice. Il tema, da sempre ritenuto estremamente personale, ha inevitabilmente trasformato la chiacchierata in un botta e risposta divenuto virale, con interventi e riflessioni da parte della stampa e di altri personaggi dello spettacolo e del giornalismo, come Myrta Merlino. Francesca Fagnani, la domanda sulla maternità “da non fare”. La conduttrice di Belve si trovava a Minori per presentare Mala, la sua inchiesta sulla criminalità romana. Ma a un certo punto l’intervista si è spostata dal lavoro al lato privato, precisamente quando Gigi Marzullo ha chiesto a Francesca Fagnani se non avesse avuto figli per scelta o per ragioni mediche. 🔗 Leggi su Dilei.it

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