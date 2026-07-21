A Riccò del Golfo, l’evento 'CastèLive' combina musica d’autore, solidarietà internazionale e musica classica. La manifestazione, dedicata ai cantautori genovesi, si svolge durante l’estate e prevede spettacoli e iniziative per raccogliere fondi e promuovere la solidarietà. La rassegna coinvolge artisti locali e propone un programma che unisce generi diversi, con un focus sulla musica e il sostegno a cause umanitarie.

Un programma che intreccia i sentieri della musica d’autore, la solidarietà internazionale e il rigore del repertorio classico anima l’estate di Riccò del Golfo. La rassegna ‘ CastèLive! & i Borghi di Riccò ’ torna quest’anno ampliando il proprio raggio d’azione attraverso la collaborazione tra l’associazione CastèVive! e la nuova pro loco locale ‘I Borghi di Riccò del Golfo’, consolidando un percorso di promozione culturale che ha ottenuto l’inserimento nel circuito regionale dei ‘Luoghi della Musica’. L’inaugurazione è fissata per stasera al parco comunale di Riccò del Golfo con ‘Odo de Ma’, spettacolo prodotto da ’Si Viaggiare’ dedicato ai grandi interpreti della scuola genovese degli anni ‘60 e ‘70, tra cui Fabrizio de André, Luigi Tenco, Gino Paoli, Bruno Lauzi, Ivano Fossati e Francesco Baccini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fra musica e solidarietà ’CastèLive’ si accende con i cantautori genovesi

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