La Fortitudo ha presentato una regia di alto livello, con Matteo Fantinelli, Alessandro Zanelli e il giovane Tommaso D’Arcangeli come alternativa. La squadra punta a migliorare le prestazioni attraverso questa composizione, che combina esperienza e talento emergente. La scelta di affidarsi principalmente a Fantinelli e Zanelli evidenzia l’importanza del ruolo di regia nel progetto sportivo. D’Arcangeli, ancora in fase di crescita, rappresenta una risorsa da sviluppare nel tempo.

Fortitudo una regia da 10 e lode. Matteo Fantinelli, Alessandro Zanelli e come backup il giovane, ma interessantissimo, Tommaso D’Arcangeli, la Flats Service per puntare in alto, parte prima di tutto dalla regia. L’ossatura della squadra si fa dall’asse playmaker-centro, principio che la Fortitudo ha fatto suo soprattutto, affidando la regia all’esperienza di Fantinelli e Zanelli e alla freschezza di D’Arcangeli. Chi non ha certamente bisogno di presentazioni è Fantinelli, alla sua nona stagione consecutiva con la canotta biancoblù: il Fante non è solo il capitano, ma è diventato una vera bandiera della Fortitudo. Trentatré anni, faentino di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fortitudo, una regia super. Fante, Zanelli e D’Arcangeli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fortitudo, arriva Alessandro Zanelli: “Voglio rimettermi in gioco in una piazza importante”La Fortitudo ha annunciato l’ingaggio di Alessandro Zanelli, un playmaker di 34 anni proveniente da Motta di Livenza.

Fortitudo, la grande spinta di Zanelli: "Volevo una piazza importante"La Fortitudo ha annunciato l’ingaggio di Alessandro Zanelli, rafforzando la posizione di regia con l’obiettivo di affiancare il capitano Matteo...

Fortitudo, una regia super: Fante, Zanelli e D’ArcangeliBasket A2 Coach Cavina conterà anche sulla freschezza di Tommaso. Il ventenne, azzurrino under 16 e 18, potrà essere un cambio di valore. msn.com

Fortitudo, una regia di prim’ordine. Fantinelli e Zanelli: assist e difesaFine settimana di relativa calma in casa Fortitudo. Dopo un periodo piuttosto intenso, dal punto di vista del mercato – squadra sempre più vicina a essere completata – restano da sistemare le ... ilrestodelcarlino.it