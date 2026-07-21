Forbidden Fruit si prepara a una svolta con l’introduzione della famiglia Kuyucu. La serie, in onda su Canale 5, si avvia alla quarta stagione e si avvicina alla morte di un personaggio centrale. La conclusione della storyline di Halit Argun, prevista tra poche settimane, cambierà l’assetto narrativo dello show. La serie sta vivendo un momento di transizione, con nuovi sviluppi in arrivo e un’attenzione rivolta alle evoluzioni dei personaggi.

© Fox Tv Rivoluzione in vista a Forbidden Fruit. Con la morte di Halit Argun, in onda tra pochissime settimane, nella dizi di Canale 5, ormai arrivata alla quarta stagione, niente sarà più come prima. Le vicende della famiglia Argun lasceranno infatti spazio a quelle della famiglia Kuyucu, con l’ingresso di tre nuovi personaggi che si interfacceranno con le due storiche protagoniste Ender Çelebi e Yildiz Yilmaz. Degli Argun resterà in scena soltanto Zehra, ormai sposata con il losco Mert Kara, e i telespettatori dovranno familiarizzare con Hasan Alì, Ça?atay e Feride. Conosciamoli meglio. Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Forbidden Fruit si rinnova con l’arrivo della famiglia Kuyucu

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