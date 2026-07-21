forbidden fruit far away tutto per la mia famiglia le anticipazioni del 21 luglio

Oggi, 21 luglio, Forbidden Fruit, Be My Sunshine, Far Away e Tutto per la mia famiglia andranno in onda su Canale 5 dalle 14.10 alle 18.45. La programmazione si rivolge a chi resta a casa e mantiene gli appuntamenti con le serie televisive. Le trasmissioni continuano come previsto, offrendo intrattenimento durante il pomeriggio. Nessuna modifica o cancellazione è stata annunciata per questa giornata.

Forbidden Fruit, Be My Sunshine, Far Away e Tutto per la mia famiglia saranno in onda anche oggi, martedì 21 luglio dalle 14.10 alle 18.45 su Canale 5 per fare compagnia al pubblico rimasto a casa. In attesa del ritorno a settembre dei programmi pomeridiani da Uomini e Donne a Dentro la notizia, sono le dizi a riempire i pomeriggi della rete facendo appassionare il pubblico alle storie dei loro personaggi. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate di oggi, vediamo dove eravamo rimasti. A Forbidden Fruit Yildiz teme che Halit le porti via il figlio dopo averla cacciata di casa, Sahika ha attirato Kaya in albergo ma il fratello non le crede quando gli dice che è stata ingannata da Halit. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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FORBIDDEN FRUIT: Kaya SCOPRE TUTTO e fa in modo che Sahika VENGA LICENZIATA e ARRESTATA! Anticipo

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