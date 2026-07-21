Firenze la comicità di Ginevra Fenyes arriva al Light

Firenze, 21 luglio 2026 - La comicità incontra l'ironia sull'identità toscana in una serata aperta alla città. Il 22 luglio il Light - Il Giardino di Marte ospiterà Ginevra Fenyes, attrice, autrice e content creator fiorentina, con il suo nuovo spettacolo teatrale " Non sapevo di essere toscana". L'evento è a ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili. Dopo il successo ottenuto sui social network, dove ha conquistato centinaia di migliaia di follower grazie ai suoi sketch comici, Ginevra Fenyes ha portato il proprio linguaggio sul palcoscenico, affermandosi come una delle nuove voci più interessanti della comicità italiana. Lo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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