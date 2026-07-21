Il Mondiale si è concluso con la vittoria della Spagna per 1-0 sull'Argentina in finale. L'Inghilterra ha conquistato il terzo posto battendo la Francia nella finalina. Tra i migliori giocatori della competizione figurano cinque atleti selezionati come top performer. La finale si è giocata davanti a un pubblico internazionale, con la Spagna che ha ottenuto il titolo. La competizione ha visto numerosi goal e prestazioni individuali di rilievo.

Il Mondiale si è chiuso con la vittoria della Spagna per 1-0 sull'Argentina in finale e l'Inghilterra che completa il podio, avendo battuto la Francia nella finalina. Con la chiusura della competizione, cala il sipario anche sul Fantacampionato Mondiale. Tanti giocatori hanno fatto le fortune dei propri fantallenatori, con alcuni che si sono rivelati delle sorprese e altri delle conferme. Andiamo ora a scoprire chi sono stati i migliori 5 per fantamedia - con almeno quattro partite a voto - al Fantacampionato Mondiale. Il miglior giocatore del Mondiale per fantamedia è stato Haaland (11,4). Con 7 reti in 5 partite a voto ha trascinato la Norvegia ai quarti di finale, battendo il Brasile negli ottavi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato Mondiale, i top 5 della competizione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TORNEO MONDIALE FC26 in VILLA ELITES!

Notizie e thread social correlati

Fantacampionato Mondiale, i 3 top e i 3 flop di Canada-BosniaNel match tra Canada e Bosnia, tre giocatori si sono distinti come i migliori in termini di punteggio, mentre altri tre hanno registrato le...

Fantacampionato Mondiale, i 3 top e i 3 flop di Messico-SudafricaNel match tra Messico e Sudafrica, tre giocatori si sono distinti per le migliori prestazioni in termini di punteggio fantasy, mentre altri tre hanno...

Temi più discussi: Fantacampionato Mondiale, i 3 top e i 3 flop di Francia-Inghilterra; Mikel Oyarzabal può essere l'eroe della Spagna nella finale dei Mondiali 2026?; Fantacampionato Mondiale, i 3 top e i 3 flop di Norvegia-Inghilterra; Fantacampionato mondiale, i 3 top e i 3 flop di Inghilterra-Argentina.

Ecco i cinque giocatori (con almeno quattro partite a voto) che hanno conquistato i migliori al termine della competizioneIl Mondiale si è chiuso con la vittoria della Spagna per 1-0 sull'Argentina in finale e l'Inghilterra che completa il podio, avendo battuto la Francia nella finalina. Con la chiusura della ... gazzetta.it

Fantacampionato mondiale, i 3 top e i 3 flop di Spagna-ArgentinaTra bonus e malus, ecco i sei giocatori che hanno conquistato il migliore e peggiore fantavoto nella finale della Coppa del mondo 2026 ... msn.com