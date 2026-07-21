La scuderia Red Bull ha nominato Gwen Lagrue come talent scout. Lagrue, già noto nel mondo della Formula 1, ha scoperto piloti come Russell e Antonelli durante il suo lavoro in Mercedes. La sua esperienza include il riconoscimento di talento tra i giovani piloti, grazie a un occhio attento e a una capacità di prevedere le potenzialità. La squadra ha deciso di affidargli il ruolo per individuare nuovi talenti emergenti nel motorsport.

Fast car, lui sa prevedere quando. È il veggente della velocità. Non è l’uomo che sussurrava ai kart, ma è quello che parla con chi li sa domare. Gwen Lagrue è uno dei più influenti nomi della Formula 1. E se non l’avete mai sentito nominare, non preoccupatevi: dimostra la sua influenza nel Circus. Ha scoperto piloti come Esteban Ocon (e va beh), George Russell, Alex Albon e pure Kimi Antonelli (wow). Di Antonelli ha raccontato in un’intervista a Motorsport: “Possedeva un talento innato e un'etica del lavoro che, ovviamente, non era ancora del tutto matura. Ma eravamo già in grado di osservare come attaccava, difendeva, si preparava per un sorpasso e gestiva la gara: tutte qualità che denotano un talento naturale”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - F1, Red Bull sceglie Gwen Lagrue come talent scout: in Mercedes ha scoperto Russell e Antonelli

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