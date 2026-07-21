Da alcuni giorni si diffondono voci di una separazione tra l’attore e la suo ex moglie, Laura Marafioti. Dopo quasi 26 anni di matrimonio, si dice che abbiano deciso di dividersi. Laura Marafioti, ex ballerina e cantautrice, ha avuto una carriera come corista di un noto cantante italiano. La notizia della separazione non è stata ancora confermata ufficialmente dai diretti interessati.

D a qualche giorno circolano voci su una presunta separazione tra Edoardo Leo e la moglie Laura Marafioti. Dopo quasi ventisei anni insieme, la coppia avrebbe deciso di mettere fine alla relazione. L’indiscrezione è stata rilanciata da Dagospia, ma il condizionale resta d’obbligo: nessuno dei diretti interessati ha commentato la notizia, in linea con la riservatezza che ha sempre contraddistinto la loro vita privata. Secondo quanto riportato, se la separazione fosse confermata, sarebbe avvenuta in modo sereno e consensuale, con l’obiettivo di tutelare il benessere dei figli Francesco e Anita. Edoardo Leo, regista, attore e padre. guarda le foto Chi è Laura Marafioti?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ex ballerina, cantautrice e corista di Antonello Venditti: ecco chi il percorso di Laura Marafioti nel mondo dello spettacolo italiano

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