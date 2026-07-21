Una nuova serranda si apre a Gabicce Mare, lungo viale della Vittoria. Ieri ha inaugurato il negozio ‘Eurofrutta’, specializzato in frutta, verdura e altri prodotti alimentari. La presenza di un punto vendita in più nel centro della città rappresenta un segnale di crescita commerciale. La nuova apertura si inserisce nella zona di ingresso della località, vicino alla strada principale.

Si alza una nuova serranda a Gabicce Mare. Lungo viale della Vittoria, all’ingresso della città, ha aperto ieri ‘ Eurofrutta ’, un negozio di frutta, verdura e di altre specialità alimentari. I titolari, che hanno già un’attività analoga a Cattolica, propongono oltre a prodotti ortofrutticoli, anche salumi, latticini, vino e bevande. In futuro, dicono, potrebbe aggiungersi la macelleria. Un segnale positivo in controtendenza nel contesto commerciale di Gabicce Mare dove dallo scorso anno si sono registrate numerose chiusure, e dove alcuni locali hanno ancora le serrande abbassate, nonostante l’arrivo della stagione estiva. All’inaugurazione, molto partecipata, è intervenuto ieri il presidente di Confcommercio Marche Nord Angelo Serra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Eurofrutta’ si allarga: "Bel segnale"

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