Un pensionato di 71 anni è morto dopo un crollo avvenuto il 21 giugno in una casa colonica a Rosora. L'edificio è stato completamente distrutto dall'esplosione avvenuta in quella data, causando il crollo della struttura. L'uomo, originario della provincia di Nuoro ma residente da anni nella zona, era rimasto gravemente ferito nell’incidente. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’esplosione e sul crollo.

Non ce l’ha fatta Tonino Zedde, il pensionato di 71 anni originario della provincia di Nuoro, ma da tanti anni in Vallesina, rimasto gravemente ferito nel terribile crollo che lo scorso 21 giugno ha letteralmente sventrato una casa colonica in Contrada San Giovanni, a Rosora. Dopo quasi un mese di agonia e di speranze appese a un filo, l’uomo si è spento venerdì al centro grandi ustionati dell’ospedale di Cesena, dove era stato trasportato e ricoverato in condizioni disperate a causa delle gravissime lesioni riportate. La tragedia si era consumata il 21 giugno scorso, poco prima delle 11, in quella che sembrava una tranquilla e assolata domenica nel paesino sulle colline della Vallesina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Esplosione e casa crollata, morto il pensionato

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