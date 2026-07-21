enti locali aumentano le buste paga

Notizia in breve

Il governo ha approvato un aumento delle buste paga per gli enti locali, riducendo le opposizioni sindacali. La strategia pragmatica del ministro ha portato a un allontanamento delle resistenze, grazie ai numeri che hanno smentito le obiezioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le retribuzioni del personale degli enti pubblici locali. Le misure entreranno in vigore nei prossimi mesi, con dettagli ancora da definire.