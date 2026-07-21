Enti locali aumentano le buste paga
Il governo ha approvato un aumento delle buste paga per gli enti locali, riducendo le opposizioni sindacali. La strategia pragmatica del ministro ha portato a un allontanamento delle resistenze, grazie ai numeri che hanno smentito le obiezioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le retribuzioni del personale degli enti pubblici locali. Le misure entreranno in vigore nei prossimi mesi, con dettagli ancora da definire.
l tempo delle barricate preconcette sembra essere tramontato, la linea pragmatica del governo (e nella fattispecie del ministro Paolo Zangrillo) ha progressivamente disarmato le opposizioni sindacali con la concretezza dei numeri. È infatti imminente la fumata bianca sull'ipotesi di rinnovo del contratto del comparto funzioni locali della Pa per il triennio 2025-2027. Un altro passaggio determinante per l'intero assetto delle relazioni industriali. La prossima firma all'Aran determina aumenti salariali solidi e strutturali per circa 430mila dipendenti di Comuni, Regioni e Province. L'intesa vale circa un miliardo di euro nell'ambito dei 10 miliardi stanziati dalla manovra 2025 per i rinnovi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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