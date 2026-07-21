Cerro al Lambro (Milano) – È scattata una tornata di pensionamenti tra le storiche maestre e collaboratrici scolastiche del Melegnanese. Sono diverse coloro che, con un misto di nostalgia e soddisfazione per il lavoro svolto, a settembre non torneranno a scuola. A testimoniare gli slanci e le motivazioni di chi ha contribuito ad educare generazioni di alunni è Emanuela Curti, 67 anni il prossimo ottobre, insegnante alla primaria di Cerro al Lambro, nonché, attualmente, sindaca di Bascapé al suo quarto mandato consecutivo. Nel medesimo paese in provincia di Pavia, in precedenza Curti è stata assessora all’istruzione. Maestra Emanuela, quando è iniziata la sua avventura? «Nel 1978 ho conseguito la maturità magistrale, con 60sessantesimi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Emanuela Curti, la maestra-sindaca va in pensione: “Mi mancherà la gioia dei bambini”

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In pensione la maestra Sabrina: "È stata una colonna portante. Ci mancherà molto la sua dolcezza"Oggi termina il servizio della maestra Sabrina Matteini, che ha insegnato quasi quarant’anni alla scuola materna di via Rosselli.

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