A 46 anni, Elisabetta Gregoraci ha partecipato al salone internazionale del beachwear 2026 indossando un bikini, mettendo in mostra addominali definiti e un fisico tonico. È stata testimonial della collezione 2027 di David Beachwear. La modella e conduttrice ha mostrato un corpo scolpito, evidenziato dal look scelto per l’evento. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei presenti, confermando la sua forma fisica invidiabile.

Addominali d’acciaio e fisico scolpito, Elisabetta Gregoraci in bikini non ha rivali e lo ha dimostrato anche in occasione del salone internazionale del beachwear 2026 dove è stata testimonial del collezione 2027 di David Beachwear. Elisabetta Gregoraci, il bikini perfetto a 46 anni. Nessuna esitazione, Elisabetta Gregoraci è la perfezione assoluta in passerella. A 46 anni la showgirl sfoggia un fisico tonico che anche le ventenni le invidiano. Ma sappiamo che per ottenerlo ci vuole del sacrificio e sessioni di allenamento quotidiano. La Gregoraci è la protagonista della sfilata di David Beachwear che si è svolta domenica 19 luglio presso la Fortezza da Basso a Firenze all’interno della 19esima edizione di Maredamare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elisabetta Gregoraci sfila in bikini a 46 anni: fisico scolpito e addominali d’acciaio

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