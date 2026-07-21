Le tendenze delle unghie cambiano con le stagioni, ma alcuni stili rimangono sempre validi. In estate si preferiscono colori più chiari e luminosi, mentre le tonalità scure continuano a essere scelte da chi preferisce uno stile più dark. La capacità di abbinare diverse palette e tecniche permette di rendere le mani eleganti e senza tempo, indipendentemente dal periodo dell’anno.

In estate la palette per le unghie si schiarisce, si accende e si illumina con i colori chiari, ma anche la manicure scura resta un’opzione per chi è particolarmente affezionata alle tonalità dark. Lo smalto nero di Zendaya e Dua Lipa. La dimostrazione è arrivata anche dalle celebrity più in voga del momento: Zendaya ha scelto lo smalto nero per il red carpet di una delle première dell’ Odissea di Christopher Nolan, abbinandolo a trucco etereo e abito candido, Dua Lipa ha fatto la stessa scelta per una passeggiata in città in abiti casual. GUARDA LE FOTO Manicure da sposa elegante e raffinata? Foto, idee e tendenze per il giorno del sì. La... 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - È un passe-partout e non ha stagione: la sua forza sta nel contrasto e nella capacità di rendere le mani immediatamente eleganti e senza tempo

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The designer ruins her house and tries to steal her man! Kick this green tea bitch out!

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