Durante la sedicesima tappa della Grande Boucle 2026, una cronometro di 26 chilometri tra Évian-les-Bains e Thonon-les-Bains, un ciclista è caduto e ha subito un infortunio. È stato immediatamente portato in ospedale per le cure. La corsa è stata interrotta temporaneamente. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute del ciclista. La tappa successiva non è stata ancora confermata.

La sedicesima frazione della Grande Boucle 2026, una prova a cronometro di ventisei chilometri da Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains, si è trasformata in un momento drammatico per le sorti della classifica generale. Durante la sua prova, mentre stava spingendo al massimo delle proprie possibilità per consolidare il proprio posizionamento tra i migliori del circuito, il corridore tedesco Florian Lipowitz è stato vittima di un incidente spaventoso. L’atleta del team Red Bull BORA hansgrohe ha perso improvvisamente il controllo della bicicletta lungo un tratto in discesa caratterizzato da una curva ad alta velocità, finendo ad impattare violentemente contro le barriere di protezione a bordo strada. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Dramma al Tour, il campione si schianta: portato subito in ospedale

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