downing street accoglie burnham che promette di dare un tetto a tutti

Il nuovo primo ministro britannico, Andy Burnham, è entrato in carica ieri a Downing Street, succedendo a Keir Starmer dopo una disputa interna al partito laburista. La squadra di governo include Miliband agli Esteri, Healey al Tesoro e Mahmood all’Interno. Burnham ha promesso di garantire un’abitazione a tutti.

Prende forma la squadra: Miliband agli Esteri, Healey al Tesoro, Mahmood all’Interno. S’è insediato ieri al numero 10 di Downing Street, nel cuore di Londra, il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham, 56 anni, che subentra a Keir Starmer dopo un regolamento di conti interno al partito laburista. Congedandosi, il premier uscente, che era stato nel 2024 il primo laburista alla guida di un esecutivo dopo 14 anni di guida conservatrice, ha rivendicato: «Lascio un Paese più forte e più equo di due anni fa e assicuro il mio pieno sostegno a Andy Burnham». Prima di recarsi a Downing Street, Burnham è stato accolto da re Carlo III a Buckingham palace, insieme alla moglie, la manager olandese Marie-France van Heel, ricevendo l’incarico di governo. 🔗 Leggi su Laverita.info

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