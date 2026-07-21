Dove sognate di arrivare?
Due collezionisti, dopo aver dedicato anni alle loro carriere, hanno deciso di donare le loro raccolte a un museo aperto al pubblico. La scelta arriva dopo aver sposato una promessa di condividere l’arte con tutti, lasciando alle future generazioni un patrimonio di pezzi selezionati e studiati nel tempo. La donazione riguarda opere di varia provenienza e valore, che ora saranno accessibili in uno spazio pubblico. La decisione è stata annunciata ufficialmente e si attende l’organizzazione della futura esposizione.
Giampietro Bodino e Stefano Fazzini si erano fatti una promessa. Entrambi collezionisti, dopo una grande carriera nei rispettivi campi, una volta sposati, hanno deciso di lasciare tutta l'arte amata, studiata, trovata e acquistata in una vita in un museo aperto a tutti. Così, tre anni fa, hanno preso una delle poche, magnifiche ville disegnate dal grande architetto Giò Ponti a Brescia e l'hanno arredata con i pezzi di arte moderna e contemporanea della loro collezione. La promessa è che, quando non ci saranno più, il luogo diventerà una Fondazione aperta a tutti nelle mani del Comune di Brescia. È una calda sera di luglio quando vado a Brescia per l'inaugurazione della casa-museo: il cielo minaccia tempesta, ma per tutto il party non scenderà una goccia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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Jennas. giusepperoccasalvo · PENSIERO STUPENDO JOE ROK, BENZATO. L’ Ogliastra non va solo guardata, va vissuta. E il modo migliore per farlo é esplorarla al tuo ritmo, senza fretta, arrivando dove le auto non possono nemmeno sognare di arrivare. facebook
Grande successo per la la campagna abbonamenti Dove Nascono i Sogni. Sono già, infatti, 2500 i tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento per la stagione 2026/2027 nei soli primi 4 giorni di prelazione. padovacalcio.it/dove-nascono-i… x.com