Domenica si terrà a Predappio un corteo in occasione del 143° anniversario della nascita di Benito Mussolini. La manifestazione è prevista lungo il percorso tradizionale, con partecipanti che si raduneranno per commemorare la ricorrenza. Nel frattempo, il gruppo politico di estrema destra Forza Nuova ha deciso di non partecipare e si è riunito nella propria sede, situata lungo il percorso del corteo. La presenza di altre forze e di eventuali manifestazioni di protesta non è stata ancora comunicata.

Forlì, 21 luglio 2026 – È fissata per domenica a Predappio la prossima adunata in camicia nera, quella che ricorda il 143° anniversario della nascita di Benito Mussolini, avvenuta a Predappio il 29 luglio 1883 e tradizionamente sottolineata l’ultima domenica di luglio. La manifestazione è organizzata come di consueto dagli Arditi d’Italia e da Angela Di Marcello, responsabile della sorveglianza alla tomba Mussolini nel cimitero di San Cassiano: il programma prevede la sfilata da piazza Sant’Antonio al cimitero. La conferma arriva dalle sorelle Orsola e Vittoria Mussolini, pronipoti del duce, da anni responsabili della tomba di famiglia e delle tre commemorazioni annuali (nascita, morte e marcia su Roma). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Domenica corteo per il duce, Forza Nuova resta fuori: si raduna nella sua sede, proprio lungo il percorso

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