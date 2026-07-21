Domani si terranno i funerali di una coppia di 50 e 49 anni deceduta sabato sera in un incidente in moto sulla provinciale 78 a Passo Colmurano. La coppia è rimasta coinvolta in un incidente intorno alle 20.45. Le esequie si svolgeranno nel rispetto delle procedure previste. La notizia riguarda esclusivamente l’organizzazione dei funerali e i dettagli dell’incidente.

Sono stati fissati i funerali di Giancarlo Petri e Emanuela Taschini, 50 e 49 anni, la coppia deceduta sabato sera in moto, intorno alle 20.45, sulla provinciale 78 a Passo Colmurano. Saranno all’obitorio di Macerata fino a oggi alle 14. Poi dalle 16, per entrambi, sarà allestita la camera ardente alla Casa funeraria Malasisi in località Torre del Parco di Camerino. L’ultimo saluto per Giancarlo sarà domani mattina, alle 10, nella chiesa di Dignano, a Serravalle di Chienti. Frazione a cui il cinquantenne era legato e dove aveva ancora la residenza. Lascia la mamma, quattro figli (avuti da relazioni precedenti) e i fratelli. Sempre domani a Serravalle, ma nel pomeriggio, invece si svolgerà il funerale della vissana Emanuela, alle 16. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Domani l’addio alla coppia morta in moto

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