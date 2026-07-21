Django il pistolero vuol vendicare la moglie

Django, il pistolero interpretato da Franco Nero, si mette in viaggio per vendicare la morte della moglie, uccisa durante la guerra di secessione. La scena si svolge in un paesaggio arido e desolato, dove il protagonista si prepara a confrontarsi con i guerriglieri del maggiore Winchester. La pellicola, diretta da Sergio Corbucci, dura un’ora e 37 minuti ed è stata prodotta in Italia nel 1966.

DJANGO La 7 cinema ore 19.25 Con Franco Nero, Loredana Nusciak e Eduardo Fajardo. Regia di Sergio Corbucci. Produzione Italia 1966. Durata: 1 ora e 37 minuti LA TRAMA Il pistolero Django vuole vendicare la moglie uccisa durante la guerra di secessione dai guerriglieri del feroce maggiore Winchester. Arriva la villaggio di frontiera dove la banda del maggiore sta compiendo razzie e salda tutti i conti. PERCHE' VEDERLO perchè è uno dei grandi titoli del western all'italiana del periodo d'oro. Impose Sergio Corbucci e Franco Nero e un tasso di ferocia fino a quel momento impensabile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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