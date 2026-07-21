Django il pistolero vuol vendicare la moglie

Da liberoquotidiano.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Django, il pistolero interpretato da Franco Nero, si mette in viaggio per vendicare la morte della moglie, uccisa durante la guerra di secessione. La scena si svolge in un paesaggio arido e desolato, dove il protagonista si prepara a confrontarsi con i guerriglieri del maggiore Winchester. La pellicola, diretta da Sergio Corbucci, dura un’ora e 37 minuti ed è stata prodotta in Italia nel 1966.

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DJANGO  La 7 cinema  ore 19.25 Con   Franco Nero, Loredana  Nusciak  e  Eduardo  Fajardo. Regia  di Sergio Corbucci. Produzione  Italia  1966.   Durata: 1 ora  e 37 minuti LA  TRAMA  Il  pistolero Django  vuole   vendicare  la moglie  uccisa  durante  la guerra  di  secessione  dai  guerriglieri  del   feroce maggiore  Winchester. Arriva  la   villaggio  di   frontiera    dove  la banda  del maggiore   sta compiendo razzie e   salda  tutti  i conti. PERCHE' VEDERLO    perchè è uno   dei  grandi  titoli  del  western  all'italiana del periodo  d'oro. Impose Sergio Corbucci e  Franco Nero  e un tasso  di  ferocia   fino a  quel momento impensabile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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