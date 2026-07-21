divertimento e riflessioni al torrione

Al Torrione si è svolto un concerto con pianoforte, sassofono, chitarra e due voci, dedicato a Fabrizio De André. Durante l’evento sono stati interpretati brani tratti dai diari del cantautore e monologhi originali che affrontano temi cari a De André. Lo spettacolo ha unito musica e riflessione, offrendo un momento di intrattenimento e approfondimento sui contenuti e sulla visione del mondo dell’artista.

EMPOLI Un pianoforte, un sassofono, una chitarra e due voci per raccontare Faber: le sue canzoni, la sua visione del mondo. Un susseguirsi di pensieri tratti dai diari di Fabrizio De Andrè e monologhi originali per affrontare i grandi temi cari al grande cantautore. Un viaggio tra amori finiti e rinascite, guerre lontane e interiori, voci dimenticate che chiedono ancora di essere ascoltate e ci hanno ricordato che ogni canzone può essere una preghiera, un grido o una carezza. Domani sera alle 21.30 al Torrione di Santa Brigida a Empoli c’è "Dell’amore, della guerra e degli ultimi", spettacolo musicale messo in scena da Stefano Fresi (nella foto) e Cristiana Polegri: alla chitarra Stefano Profazi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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