Le allieve della scuola di danza “Castellabate Arte in Movimento” sono tornate da Desenzano del Garda, dove hanno partecipato al DID Dance Lab – Desenzano International Dance. La partecipazione si è conclusa con un bilancio positivo e ha visto il rilascio di nuove borse di studio da parte del maestro Little Phil, che ha tenuto lezioni d’autore. La scuola torna così a presentarsi con successo in un contesto internazionale dedicato alla danza.

CASTELLABATE (SA). Si è conclusa con un bilancio straordinariamente positivo l’esperienza delle allieve della maestra Maria Falco della scuola di danza “Castellabate Arte in Movimento”, di ritorno da Desenzano del Garda dove hanno partecipato al prestigioso DID Dance Lab – Desenzano International Dance. Un’esperienza vissuta dopo l’accesso ottenuto grazie alle borse di studio assegnate dalla celebre maestra Alessandra Celentano, che si è trasformata in un vero e proprio percorso di alta formazione e di crescita formativa. Per cinque giorni, le giovani ballerine si sono immerse completamente nel mondo della danza di altissimo livello, vivendo giornate intense di lezioni, movimento e condivisione a contatto con studenti e talenti provenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Danza, “Castellabate Arte in Movimento” torna da Desenzano del Garda: lezioni d’autore e nuove borse di studio rilasciate dal maestro Little Phil

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