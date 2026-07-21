DM 38 2026 – Supporto operativo per l’attivazione dei percorsi di formazione docenti con Eurosofia

Da orizzontescuola.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Ministero ha pubblicato il D.M. 382026, che assegna fondi per la formazione dei docenti attraverso Eurosofia. Si evidenzia un passaggio importante riguardante il supporto operativo necessario per attivare i percorsi di formazione. La comunicazione invita le parti coinvolte a prestare attenzione a questa fase, ritenuta cruciale per l’attuazione del progetto. Non vengono forniti dettagli ulteriori sui contenuti specifici del supporto o sui passaggi successivi.

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In riferimento ai finanziamenti previsti dal D.M. 382026, destinati alla formazione del personale docente, desideriamo richiamare la Vostra attenzione su un passaggio fondamentale per la corretta attuazione del progetto. Le istituzioni scolastiche che hanno ricevuto la conferma dell’approvazione dei fondi sono chiamate ad avviare tempestivamente le attività previste. In particolare, entro il 31 agosto dovrà . L'articolo D.M. 382026 – Supporto operativo per l’attivazione dei percorsi di formazione docenti con Eurosofia . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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