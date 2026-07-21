Cosa vedere a Grosseto | Piazza Dante il cuore pulsante della città

Da laprimapagina.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 45 anni è stato arrestato ieri pomeriggio in centro storico, dopo che ha tentato di scappare alla vista delle forze dell’ordine. Durante l’arresto, è stato trovato in possesso di un coltello e di alcune dosi di droga. La polizia ha portato l’uomo in commissariato per le verifiche del caso. Nessun ferito tra le persone presenti.

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Tra le tappe imprescindibili per chi si chiede cosa vedere a Grosseto, Piazza Dante rappresenta senza dubbio il centro nevralgico della città. Questa piazza, situata nel cuore del centro storico, non è solo uno spazio urbano, ma un vero e proprio simbolo della vita civica e sociale grossetana. Piazza Dante è da sempre teatro di eventi pubblici, manifestazioni culturali, mercati e momenti di incontro tra cittadini e visitatori, incarnando l’identità storica e contemporanea della città. La piazza si caratterizza per la sua ampiezza e regolarità, frutto di una pianificazione urbana risalente all’epoca medievale e rimaneggiata nei secoli successivi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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