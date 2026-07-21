Cosa vedere a Grosseto | Piazza Dante il cuore pulsante della città

Un uomo di 45 anni è stato arrestato ieri pomeriggio in centro storico, dopo che ha tentato di scappare alla vista delle forze dell’ordine. Durante l’arresto, è stato trovato in possesso di un coltello e di alcune dosi di droga. La polizia ha portato l’uomo in commissariato per le verifiche del caso. Nessun ferito tra le persone presenti.

Tra le tappe imprescindibili per chi si chiede cosa vedere a Grosseto, Piazza Dante rappresenta senza dubbio il centro nevralgico della città. Questa piazza, situata nel cuore del centro storico, non è solo uno spazio urbano, ma un vero e proprio simbolo della vita civica e sociale grossetana. Piazza Dante è da sempre teatro di eventi pubblici, manifestazioni culturali, mercati e momenti di incontro tra cittadini e visitatori, incarnando l’identità storica e contemporanea della città. La piazza si caratterizza per la sua ampiezza e regolarità, frutto di una pianificazione urbana risalente all’epoca medievale e rimaneggiata nei secoli successivi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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