Coppa europea di tiro con l’arco Medaglia di bronzo per Ginevra

Ginevra Pardini ha ottenuto il bronzo alla European Youth Cup 2026 di tiro con l’arco. La competizione, che si svolge tra i migliori atleti under 18 e under 21, si è tenuta in questi giorni. La giovane atleta, proveniente da una località toscana, ha concluso la gara con un punteggio che le ha permesso di salire sul podio. La finale si è disputata in un’arena internazionale con numerosi spettatori presenti.

Dalle poesie di Giosuè Carducci allo sport. Valdicastello in questi giorni è finita sotto i riflettori internazionali grazie al talento della giovane Ginevra Pardini, che ha conquistato il terzo posto alla European Youth Cup 2026 di tiro con l’arco, prestigioso circuito internazionale dedicato ai migliori talenti under 18 e under 21. Ginevra, classe 2010 e "portacolori" della frazione collinare che ha dato i natali al poeta, ha conquistato la medaglia di bronzo nella specialità Compound femminile under 18 a Ruse, in Bulgaria, superando nella finale per il terzo posto la svedese Hola J. con il punteggio di 136-133. Una prova di grande precisione e lucidità che conferma il talento della giovane atleta tesserata con gli "Arcieri del Rotaio" di Capezzano Pianore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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