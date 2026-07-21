Consulenze per la compilazione delle 150 preferenze | posti limitati prenota

Sono aperte le prenotazioni per le consulenze di gruppo di Orizzonte Scuola Plus, rivolte ai docenti che devono compilare la domanda con un massimo di 150 preferenze. I posti sono limitati e le sessioni sono programmate per aiutare nella compilazione. Le consulenze si svolgono in gruppi e sono gratuite. La prenotazione è obbligatoria per assicurarsi un posto.

Le consulenze di gruppo di Orizzonte Scuola Plus sono dedicate ai docenti che devono compilare la domanda per le massime 150 preferenze per le supplenze. Durante l’incontro (ristretto ad un massimo di 5 partecipanti), gli esperti forniscono indicazioni operative sulla compilazione dell’istanza, potrai porre domande, ti saranno i dubbi e ti saranno illustrati i criteri. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze docenti 150 preferenze GPS, come compilare la domanda senza errori

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