Consulenze per la compilazione delle 150 preferenze | posti limitati prenota

Le consulenze di gruppo di Orizzonte Scuola Plus sono riservate ai docenti che devono compilare la domanda con un massimo di 150 preferenze per le supplenze. I posti disponibili sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Le sessioni sono rivolte a chi desidera assistenza nella compilazione della domanda, senza ulteriori dettagli sulle modalità di partecipazione.

Le consulenze di gruppo di Orizzonte Scuola Plus sono dedicate ai docenti che devono compilare la domanda per le massime 150 preferenze per le supplenze. Durante l’incontro (ristretto ad un massimo di 5 partecipanti), gli esperti forniscono indicazioni operative sulla compilazione dell’istanza, potrai porre domande, ti saranno i dubbi e ti saranno illustrati i criteri. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Mobilità 2026/27, come compilare la scelta delle preferenze

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