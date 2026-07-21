Due coniugi di circa 60 anni hanno chiesto a un giovane di spostarsi dal cancello di casa per permettere l’ingresso dell’auto. La richiesta ha provocato una reazione violenta da parte del giovane, che ha colpito con pugni i due. La donna è caduta a terra e si è svenuta. La polizia sta cercando di identificare il responsabile dell’aggressione.

MESTRE - Gli chiedono di spostarsi dal cancello di casa per riuscire ad entrare con l’auto, ma lui ha una reazione violentissima nei confronti di due coniugi sessantenni. Il giovane straniero con un pugno prima colpisce l’uomo e poi, dopo qualche istante, anche la donna, facendola finire a terra priva di conoscenza. Le indagini per fare chiarezza sulla questione sono in mano ai carabinieri. LA DINAMICA È stato il marito, Michele, sessantaduenne residente in via Fratelli Bandiera, a chiamare i carabinieri mentre – a bordo della sua auto – si era messo alla ricerca dell’uomo che aveva picchiato prima lui e poi la moglie. Il fatto è successo poco prima delle tre del pomeriggio, nella via vicina al distributore Ip. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Coniugi 60enni chiedono a un giovane di spostarsi dal cancello di casa, lui liprende a pugni. La donna cade a terra svenuta Caccia al responsabile

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