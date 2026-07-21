Comunicato Stampa | CRV - Prima commissione ok per l' aula al rendiconto 2025 e all' assestamento 2026-28
La Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto ha approvato la discussione in aula del rendiconto 2025 e dell’assestamento di bilancio 2026-28. La decisione è stata presa durante la seduta di oggi, presieduta da Andrea Tomaello.
(Arv) Venezia, 21 luglio 2026 - Nel corso della seduta odierna, la Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), alla quale ha partecipato l'assessore Filippo Giacinti, ha dato il proprio via libera, a maggioranza, al disegno di legge n. 70, di iniziativa della Giunta, relativo al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2025, sottoposto, nei giorni scorsi, al giudizio di parificazione da parte della Corte dei conti e al parere delle altre commissioni consiliari. Il... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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