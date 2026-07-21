commercio di vicinato confesercenti organizza una raccolta firme

Domani, i rappresentanti di Confesercenti Grosseto avviano una raccolta firme per sostenere le imprese di vicinato. L'iniziativa mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza delle attività commerciali di prossimità. La campagna si svolgerà in diverse zone della città e coinvolgerà cittadini e commercianti. L'obiettivo è raccogliere firme per promuovere iniziative a tutela delle piccole imprese locali.

FOLLONICA "Una firma per sostenere le imprese di prossimità" è quello che sostengono i rappresentanti di Confesercenti Grosseto che domani scenderanno in piazza a Follonica per allestire un punto per raccogliere le firme a sostegno della loro proposta per istituire una legge che sostenga il commercio di vicinato, la rigenerazione urbana e commerciale. L’iniziativa è promossa a livello nazionale dall’associazione di categoria che punta a raccogliere il consenso di cittadini, commercianti e imprenditori attorno a un progetto che mette al centro il ruolo dei negozi di vicinato e delle attività economiche che animano i centri urbani. "Le imprese di prossimità non sono soltanto luoghi dove fare acquisti: sono presidi sociali, punti di incontro, garanzia di vitalità per le nostre città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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