Dopo aver superato un momento di profonda apprensione legato a una grave polmonite, Claudio Baglioni si prepara a riprendere in mano il filo della sua straordinaria storia artistica. La notizia della guarigione del cantautore romano non rappresenta soltanto un sollievo per i milioni di ammiratori che lo seguono da decenni, ma segna l’avvio di una nuova e imponente pagina della musica dal vivo in Italia. Durante il delicato periodo di forzata inattività e di convalescenza, l’artista ha avuto modo di ripercorrere con la mente un percorso di quasi sei decenni fatto di note, parole, stadi gremiti e piazze storiche. Da questa intensa riflessione intima è scaturito un entusiasmo rinnovato, sfociato nell’annuncio formale del suo ritorno sulle scene con una tournée straordinaria che attraverserà il Paese per un intero anno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Claudio Baglioni, l’annuncio sulle sue condizioni di salute è appena arrivato

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Claudio Baglioni commuove parlando della sua malattia: così si racconta a cuore aperto

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