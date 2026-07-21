civitanovese le trattative ora si attendono risposte

La Civitanovese attende risposte nelle trattative di mercato. La rosa è già stata definita in diverse zone del campo, grazie al lavoro del diesse Mauro Chiodini. Tuttavia, ci sono ancora alcuni nodi da risolvere prima di completare la squadra.

La rosa della Civitanovese è già definita per varie zone del campo, il lavoro di mercato portato avanti dal diesse Mauro Chiodini è a buon punto ma restano alcuni nodi da sciogliere. In difesa rimane aperta la trattativa con Nicolas Canavessio, classe 1993 ex Chiesanuova. Se dovesse andare in porto, il discorso dei centrali sarebbe completato a fronte dei già ingaggiati Luca Patrizi, David Pagliarini e Diego Beruschi, quest’ultimo un jolly che può essere utilizzato pure a centrocampo. Argomento fasce: a sinistra c’è Emanuele Caruso, classe 1999, mentre a destra è in arrivo il 2008 Frediani. In conferenza stampa il ds Chiodini ha spiegato che la rosa sarà composta da quattro centrali e quattro terzini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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