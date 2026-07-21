Le temperature nella città superano costantemente i 30 gradi, mantenendo l’afa intensa. La morsa del caldo si attenuerà leggermente nei prossimi giorni, ma il termometro rimarrà sopra i trenta. La mappa delle piscine pubbliche e private mostra un incremento di persone alla ricerca di sollievo dal caldo, con molte strutture che registrano il tutto esaurito. Le temperature elevate continuano a spingere i cittadini verso i luoghi di ristoro e refrigerio, come le vasche all’aperto e le fontane.

La morsa del caldo si attenuerà leggermente in questi giorni ma le temperature resteranno lo stesso al di sopra dei trenta gradi. Ecco perché ogni giorno è buono per andare a caccia di fresco. Prese d’assalto soprattutto nei fine settimana sono le piscine della città. Obiettivo rinfrescarsi e allietare le giornate di molte famiglie. Ad Arezzo le zone di San Domenico e della Catona sono quelle adibite ai tuffi cittadini con due impianti molto frequentati. Si tratta delle storiche piscine Florida di via Buonconte da Montefeltro aperte ogni giorno dalle 9 alle 19 e considerate il mare di Arezzo ormai da decenni, e del Blue Team di via Tarlati. Nel primo impianto l’ingresso durante la settimana costa 12 euro, che diventano 8 nel pomeriggio, mentre il sabato e la domenica il biglietto intero sale a 15 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Città nella morsa dell’afa. La mappa delle piscine

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