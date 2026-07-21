L'Inter punta a chiudere rapidamente l'acquisto di Spence, con Jones come obiettivo successivo, ma solo se le trattative saranno favorevoli. Le impalcature che circondano il cantiere della nuova facciata nerazzurra continuano a ostacolare la visuale, ma il progetto della squadra si delinea sempre più chiaramente dietro. La priorità resta l'acquisizione del primo giocatore, mentre le trattative con il secondo sono subordinate alle condizioni che si presenteranno.

Le impalcature attorno alla nuova facciata nerazzurra continuano ad oscurare la visuale in maniera piuttosto ingombrante, ma sullo sfondo il disegno della nuova Inter comincia ad intravedersi più nitidamente. Perché se da una parte, nelle ultime settimane, più di un obiettivo è sfumato (per motivi diversi prima Palestra e poi Khalaili), dall’altra resiste forte l’idea dei profili che la dirigenza nerazzurra ricerca sul mercato. E la precedenza, ovviamente, è sempre rivolta a quella fascia destra rimasta claudicante dopo l’addio di Dumfries. Il preferito resta l’inglese Djed Spence, gradita sorpresa del Mondiale appena concluso, che anche... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu ha fretta: Spence la priorità, poi Jones... ma solo con il giusto incastro

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