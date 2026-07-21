La finale dei Mondiali 2026 si è conclusa con la vittoria della Spagna sull’ Argentina dopo i tempi supplementari, grazie al gol che ha fissato il risultato sull’1-0. Per Lionel Messi, capitano della selezione sudamericana, la partita ha assunto un significato particolare: il fuoriclasse argentino ha vissuto una serata difficile sotto il profilo sportivo ed emotivo, in quello che potrebbe rappresentare uno degli ultimi appuntamenti internazionali della sua carriera. Il risultato ha consegnato alla Spagna il titolo mondiale e ha lasciato l’Argentina senza il trofeo al termine di una gara molto equilibrata. La squadra argentina non è riuscita a trovare continuità nella manovra offensiva, mentre gli spagnoli hanno mantenuto ordine e compattezza anche nella fase più delicata dell’incontro. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Che schifo”. Messi, spunta il video della finale: quel gesto, tutti contro di lui

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Ti devi vergognare”. Messi, quel gesto in finale sotto gli occhi di tutti: esplode la buferaDurante la finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna, un gesto di Messi ha attirato l’attenzione.

Leggi anche: Giulia, una vita spezzata a 15 anni: quel gesto d’amore finale che tocca il cuore di tutti