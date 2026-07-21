Chalet De Beautè è la collezione make-up da provare ora

Da 361magazine.com 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo set di prodotti make-up, chiamato Chalet De Beautè, è disponibile sul mercato. La collezione si ispira all’atmosfera di uno chalet immerso nella natura, con un design che richiama il relax e la lentezza del luogo. I prodotti puntano a valorizzare una bellezza semplice e autentica, invitando a un approccio naturale. La linea comprende diverse referenze pensate per un look essenziale e rilassato, adatte a chi cerca un risultato sobrio e naturale.

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Ispirata all’atmosfera rilassata di uno chalet immerso nella natura, dove il tempo rallenta e ogni gesto acquista un nuovo significato, la collezione racconta una visione della bellezza essenziale e autentica. Per l’estate 2026, Wycon Milano invita a riscoprire il piacere di una bellezza vissuta con spontaneità attraverso Chalet de Beauté, la nuova capsule collection che trasforma la beauty routine in un’esperienza fresca, sensoriale e contemporanea. Ispirata all’atmosfera rilassata di uno chalet immerso nella natura, dove il tempo rallenta e ogni gesto acquista un nuovo significato, la collezione racconta una visione della bellezza essenziale e autentica. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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