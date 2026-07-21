Chalet De Beautè è la collezione make-up da provare ora

Notizia in breve

Un nuovo set di prodotti make-up, chiamato Chalet De Beautè, è disponibile sul mercato. La collezione si ispira all’atmosfera di uno chalet immerso nella natura, con un design che richiama il relax e la lentezza del luogo. I prodotti puntano a valorizzare una bellezza semplice e autentica, invitando a un approccio naturale. La linea comprende diverse referenze pensate per un look essenziale e rilassato, adatte a chi cerca un risultato sobrio e naturale.